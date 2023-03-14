ويأتي الحكم بعدما أطلقت شرطة نورثمبريا بدعم من شرطة العاصمة تحقيقًا كاملاً، ليتم تتبع الرسالة والتعاملِ معها على أنها جريمة تحت مسمى بث الكراهية، وتم الحكم على المسيء بالسجنِ لمدة أربع أشهر، بالإضافة إلى أمرِ حظر دخوله إلى الملاعب لمدة ثلاث سنوات، كما يمنعه الحكم من السفر إلى الخارج لمشاهدة المباريات الودية الدولية، والبطولات المختلفة.

