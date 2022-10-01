جون تيري يتحدث عن وضعية تشيلسي الراهنة من قبل beIN SPORTS October 1, 2022 14:10 1:47 دقيقة شاهد ما قاله نجم تشيلسي السابق جون تيري عن حقبة المالك السابق لفريق البلوز رومان أبراموفيتش متحدثاً عن الفترة الحالية للفريق اللندني. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي جون تيري -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة كيمبمبي يواصل رحلة علاجه في سبيتار 1:47 دقيقة جون تيري يتحدث عن وضعية تشيلسي الراهنة 3:26 دقيقة تيري: مورينيو أفضل من دربني وبرشلونة أقوى منافس 2:16 دقيقة أونيون برلين من أجل مواصلة نتائجه الجيدة 4:11 دقيقة مباراة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونيس 2:38 دقيقة برشلونة ضيفاً على مايوركا 3:22 دقيقة قمّة مليئة بالتشويق بين آرسنال وتوتنهام 1:28 دقيقة تشافي يكشف عن رأيه بفكرة إقامة كأس العالم كل عامين 1:12 دقيقة الحكمة يتوّج بلقب بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 1:18 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن ماغواير