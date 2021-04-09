وقدمت الهيئات الرياضية خطاباً مشتركاً للسلطات السياسية، توضح فيه كيفية الاستفادة من عودة الجماهير إلى المدرجات بطريقة آمنة، وبأسرع وقت ممكن، مضيفة أنّ الالتزام بخطط منح الفرصة للذين حصلوا على جرعتي اللقاح، مع إخضاعهم للفحص السريع في البوابات، سيعجّل من بيع التذاكر بكامل السعات الاستيعابية للملاعب.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية أنّ الخطاب مُوقع، من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ومجلس إنكلترا وويلز للكريكيت، واتحاد الرغبي ونادي عموم بريطانيا للتنس في ويمبلدون، إضافة إلى حلبة سيلفرستون لسباقات السيارات، وهي الجهات التي تعرضت لأكبر خسائر مالية، في ظلّ الأغلاق وفرض القيود الحالية بسبب تفشي وباء كورونا.