جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تايلور في الديربي من قبل beIN SPORTS December 22, 2019 19:48 3:57 دقيقة أكّد خبيرنا التحكيمي جمال الشريف صحة القرارات المؤثرة التي اتخذها تايلور حكم مباراة توتنهام وتشيلسي بعد عودته لتقنية الفيديو والتي ساعدت البلوز على الفوز بثنائية نظيفة. توتنهام هوتسبير تشيلسي جمال الشريف -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مورينيو: "علينا أن نلوم أنفسنا" 3:57 دقيقة جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تايلور في الديربي 0:37 دقيقة تعرّض روديغر لهتاف عنصري من جماهير توتنهام 3:49 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط من أرض بيتيس 3:29 دقيقة يونايتد يسقط أمام متذيل الترتيب بخطأ لدي خيا 3:23 دقيقة لامبارد تشيلسي يلحق هزيمة تاريخية باستاذه مورينيو 1:46 دقيقة الرجاء يحسم ديربي الدار البيضاء 4:09 دقيقة ميلان يسقط بخماسية تاريخية أمام أتالانتا 1:33 دقيقة افتتاح الملعب الأولمبي الجديد بمشاركة يوسين بولت 1:36 دقيقة كيفن دورانت يزور مشردي نيويورك ويمنحهم هدايا