جمال الشريف يؤكد أنّ توتنهام ظُلم تحكيمياً في مواجهة ساوثمبتون من قبل beIN SPORTS January 1, 2020 23:44 2:27 دقيقة أقرّ خبير التحكيم في قنوات beIN SPORTS، الكابتن جمال الشريف، أنّ الحكم مايك دين حرم توتنهام من ركلة جزاء واضحة ضد ساوثمبتون بعد عرقلة على ديلي آلي، ما أسهم في خسارة فريق المدرب جوزيه مورينيو 1-0. توتنهام هوتسبير ساوثمبتون -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة مورينيو يشرح سبب تصرفه "الغريب" مع مدرب ساوثمبتون؟ 2:27 دقيقة الشريف يؤكد أنّ توتنهام ظُلم تحكيمياً ضد ساوثمبتون 1:41 دقيقة أرتيتا يتحدث عن إحساس الفوز الأول 1:15 دقيقة سولشار يشيد بأداء آرسنال 0:53 دقيقة ماذا قال غوارديولا وأنشيلوتي بعد المواجهة ؟ 0:37 دقيقة أوليفر كان عضواً في المجلس التنفيذي لبايرن ميونيخ 3:22 دقيقة سيتي يهزم إيفرتون ويواصل تشديد الخناق على ليستر 3:18 دقيقة أرسنال يحسم القمة الكلاسيكية أمام يونايتد 2:43 دقيقة ملخص مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام 4:37 دقيقة ليستر يصعق نيوكاسل ويعزز وصافته