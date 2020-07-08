وانتصر ليفربول على مضيفه برايتون 3-1 يوم الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز الذي حسم الريدز التتويج بلقبه مسبقاً.

وتألق محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي في آخر موسمين بشكل ملف للغاية علماً أنّه تشارك الجائزة في الموسم المنصرم مع زميله السنغالي مانيه والغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال.

ووقّع صلاح على الهدف الأول (6) وصنع الثاني الذي سجله هندرسون (8) قبل أن يضيف الثالث (76) بينما سجّل تروسارد هدف الخاسر الوحيد (45).

وصار رصيد ليفربول (92) نقطة فيما تجمّد رصيد برايتون عند (36 نقطة) في المركز الخامس عشر.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 19 هدفاً بفارق هدف عن أوباميانغ الثاني وثلاثة عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر (22 هدفاً).

وأشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بصلاح "أهدافه، إنّه قريب في السباق على الحذاء الذهبي (لأفضل هداف)، وهذا شيء يريد الاحتفاظ به، إنه لاعب من طراز عالمي سجل لنا الكثير من الأهداف، ونحن نحاول مساعدته (للتسجيل) بقدر الإمكان".