تين هاغ: "من المبكر الحكم على الفريق" من قبل beIN SPORTS August 8, 2022 12:37 0:50 دقيقة بعد خسارة يونايتد لمباراته الأولى ضد برايتون (1-2)، أكد الهولندي إريك تين هاغ مدربُ الشياطين الحمر أن الوقت ما يزال مبكراً للحكم على الفريق، مضيفاً أن الأمورَ ستتغير بشكل جذري في قادم المنافسات. مقابلات مانشستر يونايتد برايتون إريك تين هاغ -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة برشلونة يطلب من دي يونغ تعديل عقده (صحيفة) 0:42 دقيقة الصحافة الإنكليزية تؤكد اهتمام يونايتد برابيو 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي - أفضل 5 أهداف 0:40 دقيقة راين غيغز يمثل أمام القضاء البريطاني 1:06 دقيقة أنس جابر: بطولة ويمبلدون كانت رائعة 2:50 دقيقة السوري محمد بكداش يتألق في سماء عالم الملاكمة 2:27 دقيقة منظومة التحكيم في مصر تستعين بخبير أجنبي 0:44 دقيقة beIN SPORTS تتعاقد مع ياسر القحطاني 0:50 دقيقة تين هاغ: "من المبكر الحكم على الفريق" 0:41 دقيقة دورة واشنطن: كيريوس يحرز لقبه الأوّل منذ 3 أعوام