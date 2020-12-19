تيمو فيرنر لاعب تشيلسي في حوار خاص beIN SPORTS يتحدث عن سبب اختياره للفريق اللندني من قبل beIN SPORTS December 19, 2020 20:04 1:17 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، أكد الألماني تيمو فيرنر، مهاجمُ تشليسي، أنه اختارَ الانضمام للفريق اللندني مطلع الموسم الحالي بعد أن أبدى فرانك لامبارد، مُدربُ البلوز، ثقةً كبيرة في قدُراته. مقابلات beIN SPORTS تشيلسي تيمو فيرنر -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة يوفنتوس يتخطى مستضيفه بارما بسهولة ويهزمه برباعية 3:49 دقيقة إيفرتون يعمق جراح أرسنال ويصعد للوصافة مؤقتاً 0:29 دقيقة ميتز يحقق الفوز على لنس 1:12 دقيقة ألديرفيريلد في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة تيمو فيرنر في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة الاتحاد المصري يفتح تحقيقاً بخصوص منتخب الشباب 0:25 دقيقة تعادل إيجابي بين فيورنتينا وهيلاس فيرونا 0:37 دقيقة صلاح يتحدث عن إمكانية انضمامه لريال أو برشلونة 2:55 دقيقة مانشستر سيتي يهزم ساوثهامبتون بشق الأنفس 4:43 دقيقة قمّة برشلونة وفالنسيا تنتهي بالتعادل الإيجابي