وكان البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم "البلوز" قد كشف، بأنه "ليس سعيداً" في صفوف فريقه الذي عاد إليه هذا الصيف قادماً من إنتر الإيطالي بعد أن لعب أساسياً في 8 مباريات فقط.

وقال لوكاكو في حديث لإذاعة "سكاي سبورت إيطاليا" الخميس "بعد موسمين قضيتهما في إيطاليا حيث عملت كثيراً مع مدربين واختصاصيي التغذية، أشعر بأني في حالة بدنية جيدة".

وأضاف: "لكن لست سعيداً بهذه الوضعية، هذا أمر طبيعي. أعتقد أنّ المدرب قرّر اللعب بأسلوب مختلف وبالتالي يتعيّن عليّ عدم الاستسلام ومواصلة العمل وأن أتحلى بالاحترافية".

وأردف لوكاكو: "أعتقد أنّ الوقت قد حان لكي أتحدث عن هذا الموضوع لأن إنتر لا يزال يملك مكانة خاصة في قلبي، سأعود للعب هناك وأنا آمل في ذلك حقاً".