توخيل: "لا بد من التركيز" من قبل beIN SPORTS March 4, 2022 18:23 1:10 دقيقة أكد الألماني توماس توخيل مدربُ تشيلسي أن على لاعبيهِ التركيز على لَعبِ كرةِ القدم على الرغم من الشكوك التي تحومُ حولَ مستقبل النادي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة رينس الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة قطر 1:10 دقيقة توخيل: "لا بد من التركيز" 0:57 دقيقة الصينية زينكسيا تفوز بذهبية سباق 20 كلم 0:38 دقيقة كروس سيكون حاضراً في مباراة باريس سان جيرمان 0:23 دقيقة فيريرا مدربا جديداً لفريق الزمالك 0:28 دقيقة دياش يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع 1:35 دقيقة إشبيلية ينشد الفوز من بوابة ألافيس 2:41 دقيقة أنباء عن تلقّي أبراموفيتش عدّة عروض لشراء "تشيلسي" 0:51 دقيقة حظوظ دجوكوفيتش ترتفع للمشاركة في رولان غاروس 0:37 دقيقة بيندر يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى