توخيل: كاين أحد أخطر المهاجمين في العالم من قبل beIN SPORTS September 18, 2021 15:10 1:43 دقيقة قبل موقعة الأحد بميدان الجار توتنهام وصف الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، مهاجم السبيرز هاري كاين، بأنـه أحد أخطر اللاعبين في العالم في إنهاء الهجمات، جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول مقارنة كاين مع نجم تشيلسي روميلو لوكاكو. مقابلات توتنهام هوتسبير تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة مانيه يدخل تاريخ ليفربول من أوسع الأبواب 4:03 دقيقة محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على كريستال بالاس 1:43 دقيقة توخيل: كاين أحد أخطر المهاجمين في العالم 1:21 دقيقة فرج يحافظ على لقبه في بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 26:07 دقيقة باسل كوركيس يتحدث عن المنتخب العراقي 2:09 دقيقة خطة لزيادة عدد بطولات التنس 0:38 دقيقة كافاني يعود إلى منتخب الأوروغواي 3:09 دقيقة قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبيلباو 3:12 دقيقة مانشستر سيتي من أجل تحقيق الانتصار الرابع توالياً 2:57 دقيقة ليفربول لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة