لوكاس مورا انتظر إلى حدود الدقيقة العاشرة قبل أن يهدي السبيرز هدف التقدم، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة السابعة والستين، حين عزز دافينسون سانشيز تقدم توتنهام بالهدف الثاني.



بعيد ذلك بعشر دقائق وقع سون هيونغ مين على ثالث أهداف السبيرز، ليرفع توتنهام رصيده إلى خمس وعشرين نقطة.

وخطف ليدز يونايتد تعادلا 2-2 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ضد ضيفه برنتفود بهدف باتريك بامفورد.



وكان ليدز تقدم عبر الويلزي تايلر روبرتس، فيما سجل شاندون بابتيست من جزر غرينادا (54) والYسباني سيرخي كانوس (61) هدفي الضيوف.