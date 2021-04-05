وكان سانشيز تعرض لحملة عنصرية بعد ارتكابه أخطاء فادحة خلال مباراة توتنهام أمام مستضيفه نيوكاسل والتي انتهت بالتعادل.

وقدم توتنهام دعمه التام لدافنسون سانشيز وكلِ الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من الانتهاكات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .