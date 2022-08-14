وتقدم تشيلسي عبر مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي 19، لكن توتنهام عادل بواسطة الدانماركي بيير إميل هوبيرغ 68.

بدوره لاعب تشيلسي رييس جايمس أعاد التقدم سريعاً للبلوز 77.

وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أدرك هاري كاين التعادل لتوتنهام 90+6.

وصار في رصيد فريق المدرب الألماني توماس توخيل 4 نقاط، وكذلك بالنسبة لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. علماً أن المدربان طردا بعد مشادة ثانية قوية بينهما في نهاية اللقاء والتي بدأيت بعد هدف توتنهام الأول.

وكان تشيلسي استهل موسمه بفوز غير مقنع خارج أرضه على إيفرتون 1-0 الأسبوع الفائت، فيما قدم توتنهام أداء مميزًا في الانتصار 4-1 على ضيفه ساوثهامبتون.

وكانت أولى الفرص عبر الألماني كاي هافيرتز الذي وصلته الكرة بتمريرة خلفية جميلة من رحيم ستيرلينغ سددها زاحفة من الجهة اليمنى للمنطقة، أبعدها الحارس الفرنسي هوغو لوريس برجله الى ركنية (19).

ومن الكرة الناتجة عنها، سجل كوليبالي الوافد هذا الموسم من نابولي الإيطالي هدف التقدم بطريقة رائعة على الطائر بيمناه من منتصف المنطقة بعد أن نفذها كوكوريا (19).

وأتيحت الفرصة الوحيدة في الشوط الأول لتوتنهام بعد أن رفع كاين كرة طويلة خلف المدافعين إلى راين سيسينيون الذي توغل الى داخل المنطقة من الجهة اليسرى وسددها قوية تصدى لها الحارس السنغالي إدوار مندي (22).

وسيطر الـ"بلوز" على مجريات الشوط الأول فيما لم يظهر توتنهام بالمستوى الذي قدمه في المباراة الأولى.

ومع انطلاق الثاني، أتيحت أولى الفرص للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بعد أن سدد من زاوية ضيقة داخل المنطقة بيسراه تصدى لها مندي (48).

ودفع كونتي بمهاجمه الجديد البرازيلي ريشارليسون الذي غاب عن اللقاء الافتتاحي لإيقافه مباراة واحدة على خلفية إلقاء شعلة نارية التقطها على أرض الملعب باتجاه مدرجات ملعب "غوديسون بارك" عقب تسجيله هدف الفوز على تشيلسي مع فريقه السابق إيفرتون الموسم الماضي.

وانتظر تشيلسي لمرور ربع ساعة ليشكل خطراً عبر ستيرلينغ الذي كان في موقع مؤات داخل المنطقة، لكنه سددها فوق العارضة (61). ولعب توتنهام الكرة سريعًا ووصلت بين المدافعين إلى كاين الذي أهدرها بطريقة غريبة من داخل المنطقة عندما سددها زاحفة الى يمين مندي مرت بحانب القائم.

وشهدت المباراة توترًا عندما سجل هويبرغ هدف التعادل من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة الى يمين مندي، إذ انفعل توخل سريعًا على الحكم مطالبًا بخطأ من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور على هافيرتس قبل الهدف واصطدم بكونتي الذي كان يحتفل ما خلق بلبلة على مقاعد البدلاء.

وأتيحت فرصة لهافيرتس لإعادة التقدم عندما تابع عرضية من جيمس مرت بجانب القائم (75). لكن أصحاب الارض لم يتأخروا ليعيدوا الابتسامة الى وجه توخل بعد أن افتكوا الكرة من الخصم في الثلث الاخير لتصل الى ستيرلينغ ومنه الى جيمس غير المراقب على الجهة اليمنى في المنطقة سددها قوية في الشباك (77).

ودفع كونتي سريعًا بالثلاثي الكراوتي إيفان بيريشتش، المالي إيف بيسوما والبرازيلي لوكاس مورا في محاولة لمعادلة النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تصدى مندي بطريقة رائعة لرأسية بن ديفيس وحوّل الكرة الى ركنية (90+4). وتشنجت الأجواء عندما طالب كوكوريا بخطأ من الأرجنتيني كريستيان روميرو بعد أن شدّه بشعره ما بدا ظاهرًا في الاعادة، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا لينفذ بيريشيتش الركنية الأخرى ويتابعها كاين برأسه في الشباك (90+6).

مع نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره الألماني إلا أن الأخير بدا غاضبًا كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى الى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.