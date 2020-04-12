ووفقا لصحيفة دايلي ميل فإن توتنهام يرغب في الحصول على مئتين وسبعة وعشرين ميلون يورو للاستغناء عن كاين. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل مئتين واثنين وعشرين مليون يورو.

ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة عليه من أعمال بناء ملعبه الجديد. هذا وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس في ضم كاين.

