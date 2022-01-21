وأنهى توتنهام الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل الحارس الفرنسي المميز والذي انضم إلى توتنهام في 2012.

ويتطلع صاحب الـ35 عاماً لمواصلة تألقه في الدوري الممتاز وفرض نفسه كحارس أساسي لفريقه الذي ينافس لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.