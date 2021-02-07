والفوز هو الأول لتوتنهام في الدوري منذ أن تغلب على شيفيلد يونايتد (3-1) في السابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي. علماً بأن الفريق اللندني لقي بعدها الخسارة في 3 مباريات على التوالي أمام ليفربول وبرايتون وتشيلسي.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف قبل أن يحرز هاري كاين الهدف الأول في الدقيقة 54 ثم أضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق (58).

وارتقى توتنهام إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 36 نقطة بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون القريب جداً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

وأصبح كاين بهدف اليوم في شباك وست بروميتش هو ثاني هدافي توتنهام على مدار تاريخه برصيد 208 هدفاً في مختلف المنافسات.

