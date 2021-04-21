وبعد إقالة المدرب جوزيه مورينيو يوم الاثنين وانضمام توتنهام لدوري السوبر الأوروبي الذي أثار غضبا واسعا في عالم كرة القدم يحاول المدرب المؤقت رايان ميسون قيادة السفينة لبر الأمان.

وبدا أن لاعب وسط توتنهام السابق، الذي سيتولى المسؤولية لنهاية الموسم، سيتجرع الهزيمة حين وضع داني إينغز ساوثامبتون في المقدمة بشكل مستحق في الشوط الأول (30).

لكن غاريث بايل، الذي أعاده ميسون للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ منتصف مارس/أذار، أدرك التعادل بعد مرور ساعة بعد أن تحسّن أداء توتنهام عقب شوط أول مخيب (60).

وسجل سون هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل (75) لكن اللاعب الكوري الجنوبي حسم الأمور لتوتنهام من ركلة جزاء (90).

وتقدم توتنهام للمركز السادس برصيد 53 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي الرابع الذي لعب مباراة أقل.