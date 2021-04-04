وسجل كل من البرازيلي جولينتون (28) وجوزيف ويلوك (85) هدفي أصحاب الأرض في المقابل دوّن هاري كاين ثنائية الضيوف (30 و34).

ويحتّل توتنهام هوتسبير المركز الخامس مؤقتاً بـ49 نقطة فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز 17 بـ29 نقطة.

وفي مباراة أخرى انتصر أستون فيلا 3-1 على ضيفه فولهام بفضل تألق المصري محمود تريزيغيه لينعش آماله في التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية.

ووجد أستون فيلا نفسه متأخراً على أرضه حتى الدقيقة الثامنة والسبعين بعد هدف الصربي ميرتوفيتش (61) قبل أن يظهر نجم البديل المصري تريزيغيه بتسجيله ثنائية حاسمة في الوقت القاتل.

ووقع تريزيغيه على ثنائيته في ظرف ثلاث دقائق فقط (78 و81) ليأتي الدور على زميله واتكينس بقتل المباراة (87).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع من 29 مباراة.

