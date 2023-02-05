توتنهام لتفادي ما حصل في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS February 5, 2023 06:01 3:10 دقيقة يسعى توتنهام لتفادي ما حصل في مباراة الذهاب بميدان حامل لقب البريميرليغ مانشستر سيتي الطامح لاستثمار كبوة صاحب الصدارة آرسنال وتقليص الفارق معه في ملعب السبيرز الذي استعصى عليه في زياراته الأخيرة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة مارسيليا يبحث عن فوز جديد في الدوري الفرنسي 3:25 دقيقة ريال مدريد في اختبار جديد قبل مواجهة الأهلي 3:10 دقيقة توتنهام لرد الدين ومانشستر سيتي لتذليل الفارق 3:18 دقيقة بايرن ميونيخ يتطلع للعودة إلى الصدارة 1:24 دقيقة ديالو يشيد بمستوى تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2:34 دقيقة برشلونة في مواجهة مثيرة مع إشبيلية 7:46 دقيقة مراسم تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا للمحليين 3:56 دقيقة المنتخب السنغالي يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين 4:11 دقيقة التعادل يحسم مواجهة أتليتيكو مدريد وخيتافي 1:19 دقيقة باتريس موتسيبي يؤكد على دعم المنتخبات الإفريقية