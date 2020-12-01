وكان مدرب نيوكاسل ستيف بروس ألغى الأحد حصة تدريبية للفريق بعدما تبلغ ثبوت إصابة أربعة لاعبين وأحد الموظفين في النادي بكوفيد-19.

وبحسب صحيفة "غارديان" قرر النادي إغلاق مركزه التدريبي تماماً، ولا يتوقع إعادة فتحه قبل الأربعاء على أحسن تقدير.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أيضاً أنه تم اكتشاف حالات إيجابية أخرى من الفحوصات التي وصلت نتائجها الاثنين.

وأشارت إلى أنه في حال استئناف التدريبات الأربعاء، فإن اللاعبين سيأتون ويغادرون مباشرة، من دون الدخول إلى المباني.

وعزل الفريق والموظفون في منازلهم، لكن الوضع أصبح صعباً لنيوكاسل المحروم أصلاً من خمسة لاعبين بسبب الإصابة خلال المباراة التي فاز فيها على كريستال بالاس 2-0 الجمعة.

ومنذ استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز لإنهاء الموسم، لم يتم تأجيل أو إلغاء أي مباراة بسبب كوفيد-19.

ووضعت السلطات قواعداً صارمة تنص على أن تقام المباريات طالما أن الفريقين المتنافسين يستطيعان تقديم ما لا يقل عن 11 لاعباً وثلاثة بدلاء في اللوائح.

وقد يكون تأجيل المباراة قاسياً في روزنامة مزدحمة أصلاً، يشكو منها العديد من المدربين جراء الإصابات المتتالية بفعل الإجهاد الجسدي.

ونيوكاسل جزء من منطقة "المستوى الثالث"، إلى جانب مانشستر"، أي الأعلى خطورة لانتشار كوفيد-19، بحسب تصنيف السلطات للمناطق حيث ستكون الإجراءات الأكثر تشدداً بدءاً من الأربعاء.