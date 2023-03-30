وسيشهد التغيير الذي يبدأ اعتباراً من الموسم المقبل، زيادة حجم الخط الخاص بالأرقام، إضافة إلى استخدام خط جديد في كتابة الأسماء باستخدام تقنية خاصة تزيد من درجة وضوحها من مسافات بعيدة، كما سيتم إجبار الأندية على استخدام ألوان محددة لهذه الخطوط حرصا على عدم تضاربها خلال المباريات. كما سيتم استخدام تصميم جديد لشعار رمز الأسد الخاص بالدوري الإنكليزي الممتاز وسيظهر التصميم الجديد على قمصان اللاعبين.

