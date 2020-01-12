تعرف على الاسم الذي يُسعد محمود تريزيغيه من قبل beIN SPORTS January 12, 2020 18:44 2:26 دقيقة تحدّث الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه عن أجواء الدوري الإنكليزي وعن فريقه أستون فيلا مشيراً إلى الاسم الذي يسعده حين ينادونه رفاقه. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة مباشر: يوفنتوس (1) - (0) روما 2:17 دقيقة ماذا قال محرز عقب الثنائية في مرمى أستون فيلا؟ 0:47 دقيقة أغويرو: "أنا سعيد بما حققته" 1:45 دقيقة أغويرو يحطم أرقاماً قياسية جديدة 4:51 دقيقة مانشستر سيتي يبعثر أستون فيلا وأغويرو يدخل التاريخ 2:26 دقيقة تعرف على الاسم الذي يُسعد محمود تريزيغيه 0:35 دقيقة نجاح العملية الجراحية لهاري كاين 5:56 دقيقة برشلونة يعلن غياب سواريز أربعة أشهر 0:46 دقيقة صربيا ترفع لقب النسخة الأولى لكأس المحترفين 0:43 دقيقة سوريا تخرج اليابان وتتصدر المجموعة