وكان المكبايس في طريقهم للخسارة الـ11 هذا الموسم، عندما تأخروا بثنائية نظيفة سجلها الإيطالي مويس كين 30 ودومينيك كالفيرت ليوين 54.

لكن الفرنسي فلوران ليجون قلص الفارق 90+4، ثم سجل اللاعب نفسه هدف الفوز 90+5، رغم أن بيكفورد حارس إيفرتون وفي لقطة هدف التعادل، أخرج الكرة، لكن ساعة الحكم أشارت أنها عبرت خط المرمى وهو ما بدا واضحاً في الإعادة البطيئة. لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ويملك إيفرتون 30 نقطة في المرتبة 11 بفارق االأهداف أمام نيوكاسل الذي يملك نفس الرصيد.

وفي أبرز النتائج الأخرى، سقط كريستال بالاس على أرضه أمام ساوثمبتون 0-2، سجل للفائز ناتان ريدموند 22 والاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ 48.

وصار في جعبة ساوثمبتون 31 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بالاس عند النقطة 30، وتراجع للمركز العاشر.

من جهته فاز بورنموث على ضيفه برايتون 3-1، وسجل الويلزي هاري ويلسون الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 36 ثم سجل الألماني باسكال غروز لاعب برايتون هدفاً عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41 وتكفل كاليوم ويلسون بالهدف الثالث في الدقيقة 74 فيما جاء الهدف الوحيد لبرايتون بواسطة الأسترالي آرون موي في الدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد بورنموث إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد برايتون عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونجح آستون فيلا بالانتصار على ضيفه واتفورد 2-1، وتقدم واتفورد بهدف عن طريق تروي دييني في الدقيقة 38 لكن البرازيلي دوغلاس لويز

أدرك التعادل لآستون فيلا في الدقيقة 68 ثم خطف تيرون منغس هدف الفوز 90+5.

وصار رصيد آستون فيلا 25 نقطة في المركز 16، بينما هبط واتفورد للمركز 19 برصيد 23 نقطة.