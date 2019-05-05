ضمن تشيلسي رسمياً التواجد في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب سقوط أرسنال في فخ التعادل على ملعبه أمام برايتون بهدف لهدف في إطار المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت النتيجة كارثية على المدفعجية الذين كانوا يمنون النفس بتحقيق الفوز وحصد النقاط لمواصلة الضغط على غريمهم توتنهام الرابع برصيد 70 نقطة إلا أن فريق شمال لندن واصل التراجع وإهدار النقاط رغم تقدمه بهدف عن طريق بيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء قبل أن يتعادل غلين موراي لبرايتون في الدقيقة 61.

وفشل أرسنال في تحقيق أي فوز في المراحل الأربع الأخيرة بخسارته على أرضه (2-3) من كريستال بالاس و3-1 من ولفرهامبتون ثم (3-0) من ليستر سيتي.

وأصبح رصيد أرسنال حالياً 67 نقطة بفارق 3 نقاط خلف توتنهام الرابع وبات الفريق يحتاج إلى معجزه لانتزاع المركز الرابع من السبيرز بسبب تفوق الفريق الأبيض بفارق الأهداف (+8)، أما تشيلسي فقد ضمن المركز الرابع على الأقل في نهاية الموسم بعد أن أصبح في المركز الثالث حالياً برصيد 71 نقطة.

وفي المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة سيحل أرسنال ضيفاً على بيرنلي فيما سيستقبل توتنهام إيفرتون.