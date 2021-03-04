وبفوزه الثمين خارج أرضه، ارتقى تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل للمركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بعد أن رفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع.

وسجّل مايسن ماونت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وحقق تشيلسي الليلة، أول فوز على ليفربول في أنفيلد بالدوري الإنكليزي الممتاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتابع ليفربول عروضه السيئة على ملعبه، فسقط خمس مرات متتالية على ملعبه للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما سقط أمام بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي وايفرتون وتشيلسي اليوم، كما أنه لم يفز في آخر سبع مبارياته على ملعب "انفيلد" أيضا.

كما خسر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب 5 مباريات متتالية على أرضه للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وعاد الى تشكيلة ليفربول حارس مرماه البرازيلي أليسون بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب وفاة والده غرقا، الى جانب مواطنه فابينيو الذي لم يشارك في المباريات الأخيرة لفريقه بداعي الإصابة.

في المقابل، وبعد أن اشركه احتياطيا ضد مانشستر يونايتد، قرر مدرب تشيلسي الألماني إشراك مواطنه تيمو فيرنر أساسيا في خط المقدمة.

أرقام|

⬅️يورغن كلوب يخسر 5 مباريات متتالية على أرضه لأول مرة في مسيرته

⬅️ليفربول يفشل في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ فبراير 2003#الدوري_الإنكليزي_الممتاز pic.twitter.com/eatUl9Lw2E — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 4, 2021