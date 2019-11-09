وسجّل تامي أبراهام (52) والأميركي كريستيان بوليسيتش (79) هدفي المباراة.



ورفع فريق "البلوز" رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي في حين تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المرتبة العاشرة.

وهو الانتصار الثامن لتشيلسي ضمن منافسات الـ"بريمرليغ" هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين في حين تكبّد كريستال بالاس هزيمته الخامسة مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

تفاصيل المباراة

دخل تشيلسي ملعب ستامفورد بريدج بتشكيلة يبلغ معدل أعمار لاعبيها 24 عاما و88 يوما فقط، هي الأصغر التي يبدأ بها الفريق اللندني مباراة في تاريخ الدوري الممتاز، والأصغر بين كل فرق "البريمرليغ" منذ بداية الموسم الحالي، بحسب احصاءات موقع "أوبتا".

وبهدف لاثنين من جيل الـ "بلوز" الشاب، أحدهما لتامي أبراهام (22 عاما) هو العاشر له في الدوري هذا الموسم، وآخر للأميركي كريستيان بوليسيتش (21 عاما) الذي هز الشباك للمباراة الثالثة تواليا في بطولة إنكلترا، تمكّن تشيلسي من تحقيق فوزه السادس تواليا في الدوري الممتاز.

ورفع تشيلسي بقيادة مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد، رصيده إلى 26 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر ونقطة أمام سيتي حامل اللقب، عشية قمة الدوري المرتقبة بين الفريقين على ملعب أنفيلد الأحد.

ويعوّل لامبارد بشكل أساسي هذا الموسم على الشبان في ظل عقوبة منع التعاقدات المفروضة عليه من الاتحاد الدولي (فيفا) لفترتي انتقالات (صيف 2019 وشتاء 2020) على خلفية مخالفة قواعد انتقال اللاعبين القصَّر، ما حال دون تمكنه من تعزيز صفوفه، لاسيما تعويض انتقال نجمه البلجيكي إدين هازار إلى ريال مدريد الإسباني.

وحظي تشيلسي بالأفضلية طوال المباراة، واخترق منطقة كريستال بالاس أكثر من مرة في الشوط الأول عبر أبراهام وبوليسيتش ومايسون ماونت، من دون هز شباك الحارس الإسباني فيسينتي غوايتا.

وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 12 عندما راوغ بوليسيتش داخل المنطقة وحاول رفع الكرة من فوق الحارس، لكن الأخير أبعدها رغم قرب المسافة.

وأتيحت للمضيف سلسلة ركلات حرة عدة قرب حدود المنطقة فشل في استغلالها، إذ مرت محاولة البرازيلي ويليان قرب القائم الأيسر (14)، ولاقت تسديدة الإيطالي المولود في البرازيل إيمرسون المصير ذاته (23)، قبل أن يأتي الدور على مايسون ماونت بتصدٍ من حائط الصد (29).

ورد كريستال بالاس بمحاولة نادرة بركلة حرة من على يسار المنطقة، نفذها الصربي لوكا ميليفوييفيتش بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا (31).

وواصل تشيلسي المحاولات لاسيما عبر حامل شارة القيادة ويليان الذي سقطت تسديدته بين يدي حارس كريستال بالاس (43)، قبل أن يجدد الخطر بمحاولة في الدقيقة 45+4 أبعِدَت في الوقت المناسب.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، بهيمنة شبه مطلقة على مجريات اللعب، قبل أن يتمكن أبراهام من الانفراد بفضل تمريرة بارعة من ويليان، ووضع الكرة بهدوء على يسار الحارس الذي خرج لملاقاته (52).

وعزز تشيلسي تقدمه برأسية لبوليسيتش في الدقيقة 79، عندما تابع كرة ارتدت من مدافعي كريستال بالاس داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة لزميله البلجيكي ميتشي باتشواي الذي دخل بدلا من أبراهام قبلها بدقائق.

والتحق بوليسيتش بتشيلسي هذا الصيف آتيا من بوروسيا دورتموند الألماني، لكن صفقة انتقاله أبرمت في فترة الانتقالات الشتوية، أي قبل عقوبة الفيفا. وبعد بداية صعبة، سجل الأميركي اليوم هدفه الخامس في الدوري بالقميص الأزرق والأول في ستامفورد بريدج، بعد "هاتريك" على ملعب بيرنلي (4-2)، وهدف في مرمى واتفورد (2-1) في المرحلة السابقة.