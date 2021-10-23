عزّز تشيلسي صدارته للبريميرليغ بفوزه الكبير على نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير بسباعية نظيفة بينها هاتريك لمايسون ماونت السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في المرحلة التاسعة من منافسات المسابقة المحلية.

وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة في الثاني.

وتناوب على تسجيل أهداف "البلوز" كل من مايسون ماونت (8 و85 من ركلة جزاء و90+1) وكالوم هودسون أودوي (18) وريس جايمس (42) وبن تشيلويل (57) وماكس أرونس (62 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الثالث تواليا لتشيلسي والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر ليفربول الذي يحل ضيفا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نوريتش سيتي بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطتين من تعادليه في المرحلتين الأخيرتين وبقي في المركز الأخير، علما بأنه الوحيد مع نيوكاسل وبيرنلي الذين لم يذوقوا طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم.