وافتتح أستون فيلا التسجيل بهدف أحرزه لاعب تشيلسي رييس جاميس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 قبل أن يتمكن لاعب وسط الـ"بلوز" جورجينيو من إدراك التعادل بهدف أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 34 فانتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الدقيقة 56 وضع المهاجم روميلو لوكاكو فريقه تشيلسي في المقدمة بإحرازه الهدف الثاني من ضربة رأس عقب نزوله إلى أرض الملعب بدقائق معدودة كبديل.

وعاد لوكاكو ولعب دور البطولة بإتقان بعد أن استلم الكرة من منتصف الملعب فتخطى بقوته وسرعته كل لاعبي أستون فيلا ما أجبر مدافع الفريق المضيف إيزري كونسا على عرقلة مهاجم البلوز فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أحرز منها جورجينيو الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز العاشر.

