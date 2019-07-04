تشيلسي يعيّن فرانك لامبارد مدرباً للفريق



وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي "يسعد نادي تشيلسي أن يعلن بأن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد"، مضيفاً أن "أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة، لامبارد يعود إلى ستامفورد بريدج بعد أن وقع عقداً لثلاثة أعوام".

ولم يكن التعاقد مع إبن الـ41 عاماً مفاجئاً، إذ سبق ذلك تحريره الإثنين من عقده كمدرب لدربي كونتي الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنكليزية، تمهيداً لعودته إلى النادي الذي دافع عن ألوانه طيلة 13 عاماً بين 2001 و2014 وأحرز معه 13 لقباً، بينها الدوري ثلاث مرات (2005 و2006 و2010)، ودوري أبطال أوروبا عام 2012 و"يوروبا ليغ" 2013.

وأعرب الهداف التاريخي للنادي (211 هدفاً) عن سعادته بالعودة إلى الفريق الذي تركه عام 2014 ودافع عن ألوان مانشستر سيتي (2014- 2015) ونيويورك سيتي الأميركي (2015-2016) قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016، قائلاً "أنا فخور جداً بالعودة إلى تشيلسي كمدرب. الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي يجمعنا، ومع ذلك فإن تركيزي الوحيد هو على الوظيفة الحالية والاستعداد للموسم المقبل".

وشدد "أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للنادي، وأتطلع بفارغ الصبر للبدء".

أما مديرة النادي اللندني مارينا غرانوفسكايا، فقالت بدورها "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بعودة فرانك إلى تشيلسي كمدرب. يتمتع فرانك بمعرفة وفهم كبيرين بالنادي، وفي الموسم الماضي أثبت أنه أحد أكثر المدربين الشباب موهبة في اللعبة".

وتابعت "بعد 13 عاماً معنا كلاعب، حيث أصبح أسطورة النادي وهدافنا التاريخي، نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي له للعودة ونحن سعداء لأنه قام بذلك. سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصوله على كل الدعم اللازم لتحقيق نجاح كبير".