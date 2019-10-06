عاد تشيلسي بفوز ثمين 4-1 من أرض مضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجّل تامي أبراهام (17) ومايسون ماونت (24) والفرنسي نغولو كانتي (40) والبلجيكي ميتشي باتشواي (89) رباعية تشيلسي، فيما سجّل داني إينغز هدف ساوثهامبتون في الدقيقة (30).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي الرابع.

افتتح تامي أبراهام الذي استدعاه المدرّب غاريث ساوثغيت إلى تشكيلة إنكلترا للمرة الاولى لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020، التسجيل بعدما وصلته كرة طويلة من كالوم هودسون أودوي، أسقطها من فوق الحارس أنغوس غان بعد خروج خاطئ للأخير (17).

وأكدت تقنية خط المرمى دخول الكرة بشكل كامل بعد محاولة تشتيت من دفاع أصحاب الأرض.

وهو الهدف السابع لأبراهام (22 عامًا) في الدوري المحلي من أصل سبع مباريات خاصها، وبات في رصيده تسعة أهداف مع الـ"بلوز" هذا الموسم في جميع المسابقات.

وحمل الهدف الثاني توقيع لاعب آخر من أكاديمية النادي اللندني بعدما وصلت الكرة على الجهة اليسرى لمايسون ماونت إثر تمريرة من البرازيلي ويليان، توغل بها الإنكليزي الشاب (20 عامًا) وأسكنها الشباك (24).

ونجح الفريق المضيف بتقليص الفارق بعد أن وصلت الكرة إلى داني إنغز داخل المنطقة إثر عرضية من الفرنسي يان فاليري بعد مجهود فردي رائع على الجهة اليمنى، وضعها الإنكليزي في شباك الحارس الإسباني كيبا أريزالاغا (30).

واختتم الفرنسي نغولو كانتي مهرجان الأهداف في الشوط الأول بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة (40).

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشواي الهدف الرابع لفريق المدرب فرانك لامبارد بعد تمريرة بينية رائعة من البديل الآخر الأميركي كريستيان بوليسيتش مرت بين المدافعين قبل أن تصل إلى باتشواي على القائم الأيمن ليضعها في الشباك (89).