وتألق تشيلسي بشكل لافت مع توخيل الذي أتى منذ أشهر كمدرب بديل لفرانك لامبارد حاملاً مهمة إعادة الفريق اللندني للمركز الرابع وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في الدوري الممتاز رابعاً وتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه مانشستر سيتي بعدما انتصر عليه بهدف دون رد.

وقال توخيل: "لا أستطيع أن أتخيل فرصة أفضل لتجديد العقد، أنا ممتن للتجربة وسعيد جداً بالبقاء جزءاً من عائلة تشيلسي".



وأضاف: "هناك المزيد في المستقبل ونتطلع إلى خطواتنا التالية بطموح وترقب كبير".

وذكر النادي في بيان: "نادي تشيلسي لكرة القدم سعيد جداً للتأكيد على أنه بعد تتويجنا في دوري أبطال أوروبا، تم تمديد عقد توماس توخيل لمدة عامين، كما تم الاتفاق على ذلك عندما انضم إلى النادي".