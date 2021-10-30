ابتعد تشيلسي بصدارة الدوري الممتاز بانتصاره 3-0 على مضيفه نيوكاسل اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وصمد أصحاب الأرض في الشوط الأول وأول 20 دقيقة من الثاني وأتيحت لهم عدة فرص لمباغتة المتصدر قبل أن ينتفض البلوز في آخر 25 دقيقة.

وسجل جيمس ثنائية لتشيلسي (65 و77) ثم أضاف الإيطالي جورجينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء (81).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتعثر بالتعادل أمام برايتون 2-2 وخمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خسر من كريستال بالاس 2-0.

وظل نيوكاسل في المراكز المتأخرة باحتلاله المركز التاسع عشر بأربع نقاط فقط.