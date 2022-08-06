وسجل الإيطالي جورجينيو أول أهداف تشيلسي في الموسم الجديد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+9.

ويدخل النادي اللندني موسمه الأول منذ 2003 في حقبة ما بعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي رحل عنه هذا الصيف إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يصل المالك الجديد الاميركي تود بويلي.

وشارك الوافدان الجديدان رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الايطالي أساسيين، بين العديد من الوجوه الجديدة التي وصلت إلى تشيلسي هذا الصيف.

أحداث المباراة

وشهدت بداية المباراة إصابة قوية لمدافع ايفرتون بن غودفري ما تطلب وقت طويل لعلاجه على أرض الملعب قبل أن يخرج على الحمالة في الدقيقة 18.

وظن سترلينغ أنه سجل هدفه الرسمي الاول لتشيلسي عندما تابع الكرة من امام المرمى بعد تصدي الحارس جوردان بيكفورد لتسديدة الفرنسي نغولو كانتي، إلا أن الإنكليزي كان متسللا (43).

وسجل جورجينيو الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بعد أن منح الحكم 10 دقائق نتيجة إصابة غودفري، إثر عرقلة من المالي عبدولاي دوكوريه على بن تشيلويل.

حاول فريق المدرب فرانك لامبارد الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط بعد فوز هام 1-صفر على تشيلسي بالذات في المراحل الأخيرة، إدراك التعادل في الشوط الثاني ولكن لم يفلح في ذلك وسط تألق الحارس السنغالي إدوار مندي.

ودفع المدرب الألماني توماس توخل في ربع الساعة الاخير بالظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريّا الذي وصل قبل أيام من برايتون مقابل 60 مليون جنيه وفق التقارير.