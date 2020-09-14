وسجل للبلوز الإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء 23، رييس جاميس 56 والفرنسي كورت زوما 66، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد البلجيكي لياندرو تروسار 54.

وقدم تشيلسي على ملعب "فالمر ستاديوم" أداء خجولاً في الشوط الأول لم يرتقِ إلى مستوى آمال عشاق الـ"بلوز"، إلا أن رجال المدرب فرانك لامبارد عوضوا في الشوط الثاني فخلقوا الفرص وسجلوا أهداف النقاط الثلاث التي وضعت الفريق في مراكز المقدمة، غير أن فرحة الفوز اعتبرت ناقصة بسبب اصابة جورجينيو وخروجه من الملعب في الدقيقة 85، قبل القمة المرتقبة في المرحلة الثانية حيث يستقبل تشيلسي غريمه ليفربول المتوج بطلاً للدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وغاب عن صفوف تشيلسي ثلاثة من القادمين الجدد المغربي حكيم زياش بسبب الاصابة، البرازيلي تياغو سيلفا وبن تشيلويل لعدم جهوزيتهما البدنية، فيما أشرك المدرب لامبارد الوافدين الجديدين الألمانيين المهاجم تيمو فيرنر ولاعب الوسط كاي هافيرتس.

وافتتح الـ"بلوز" التسجيل في الشوط الأول إثر خطأ من دفاع برايتون وصلت منه الكرة إلى فيرنر الذي راوغ الحارس المندفع نحوه عند حافة المنطقة، فعرقله الأخير ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح جورجينيو في مرمى الحارس ماثيو راين (23).

وهدد أصحاب الارض مرمى الضيوف بعد مجهود فردي للكولومبي ستيفن ألزاتي وتسديدة قوية صدها بصعوبة الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (35).

واضطر مدرب برايتون غراهام بوتر لاجراء أول تبديل له بسبب الاصابة، فاخرج لاعب الوسط آدم لالانا القادم هذا الموسم من ليفربول وفي جعبته لقب الدوري ودفع بالمهاجم آرون كونولي بدلا منه (45).

وكاد فيرنر أن يضيف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، غير أن الحارس راين صد الكرة إلى ركنية لم تثمر لاحقا (45+2).

وتابع برايتون تقديم صورة جيدة في الشوط الثاني وضغط على ضيفه لادراك هدف التعادل، فكان له ما أراد بفضل تسديدة من الجهة اليمنى من مسافة 20 مترا للمهاجم تروسار بقدمه اليسرى خدعت الجميع والحارس أريزابالاغا الذي ارتمى على الجهة الصحيحة من دون ان يتمكن من صدها (55).

ولم ينتظر مدافع تشيلسي الشاب جيمس (20 عاما) أكثر من دقيقة للرد على هدف تروسار وبطريقة مشابهة اذ سدد كرة صاروخية من 25 مترا استقرت في شباك برايتون (56).

وأضاف الـ "بلوز" الهدف الثالث بعد ركنية داخل المنطقة سددها المدافع زوما وتحولت خادعة من قدم آدم ويبستر إلى شباك حارسه (66).