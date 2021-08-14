وسجل كل من الإسباني ماركوس ألونسو (27) والأميركي كريستيان بوليسيتش (40) وتريفوه تشالوباه (58) ثلاثية الفريق اللندني.

استهل تشيلسي مبارياته بفوز على أرضه أمام كريستال بالاس الذي خاض مباراته الاولى بإشراف لاعب الوسط الدولي السابق الفرنسي باتريك فييرا.

ويأتي فوز الـ "بلوز" بعد ثلاثة أيام من فوزه بكأس السوبر الأوروبية على حساب فياريال الاسباني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وعلى وقع الانتصارات التي يحققها بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل.

وخاض تشيلسي مباراته المحلية مفتقداً لجهود مهاجمه الجديد-القديم البلجيكي روميلو لوكاكو المنتقل حديثاً من انتر الإيطالي بصفقة قياسية في تاريخ النادي، بسبب خضوعه للعزل الصحي مع روبن لوفتوس-تشيك، فيما غاب الدولي المغربي حكيم زياش صاحب هدف التقدم أمام فياريال ولاعب الوسط نغولو كانتي بسبب الاصابة.

وأبقى توخيل مواطنه المهاجم كاي هافيرتس (أدخله لاحقًا في الدقيقة 82 بدلاً من الأميركي كريستيان بوليسيتش) وبن تشلويل على مقاعد البدلاء.

افتتح الاسباني ماركوس ألونسو التسجيل من ركلة حرة مباشرة من 23 متراً للجهة اليمنى أمام المنطقة أسكنها على يسار مواطنه الحارس فينسينتي غايتا في الدقيقة 27.

وضاعف صاحب الأرض النتيجة بعد كرة عرضية من مايسون مونت صدها الحارس من أمام المهاجم الألماني تيمو فيرنر وتابعها زميله بوليسيتش المتربص خلفه في الشباك (40).

واستهل تشيلسي الشوط الثاني بضغط كبير على منافسه بهدف زيادة الغلة، فحقق مبتغاه بتسديدة للوافد الجديد من لوريان الفرنسي، تريفو تشالوباه، بقدمه اليمنى أرضية زاحفة من 20 متراً عجز الحارس غايتا عن صدها (58).

وفاز واتفورد على ضيفه أستون فيلا 3-2.

وكاد الفريق الضيف أن يفرّط بتقدمه بثلاثية سجلها النيجيري إمانويل دينيس (10) والسنغالي اسماعيلا سار (42) والكولومبي خوان هرنانديز، قبل أن يعود فيلا إلى أجواء المباراة بتسجيله هدفين عبر الإسكتلندي جون ماكغين (70) وداني إنغز (90+7).

وخسر بيرنلي أمام ضيفه برايتون 1-2.