

ورفع فريق الـ"بلوز" رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، مقترباً من ضمان بطاقة التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم وضعيته المريحة إلا أن عودة كريستال بالاس الرابع عشر (42 نقطة)، للمنافسات بعد وقفة فيروس كورونا القسرية، كانت مخيبة جدا بخسارته أربع مباريات تواليا (أمام ليفربول صفر-4 وبيرنلي صفر-1 وليستر سيتي صفر-3 ثم تشيلسي).

وغاب عن تشيلسي لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي بعد تعرّض بطل العالم للاصابة في عضلة الساق الخلفية في مباراة فريقه الأخيرة ضد واتفورد. ولعب بدلا منه اليافع الاسكتلندي بيلي غيلمور (19 عاما).

وكان تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد قد عوّض خسارته المفاجئة أمام وست هام 2-3، بفوز صريح على واتفورد 3-صفر في الجولة السابقة.

وافتتح تشيلسي التسجيل بهدف مثير للجدل، عندما استفاد لاعب الوسط البرازيلي ويليان من إصابة المدافع غاري كايهل، فعكس الكرة للمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو تابعها سهلة في المرمى (6).

وتبادل المتألق ويليان الكرة مجددا مع جيرو، لتصل إلى الأميركي الشاب كريستيان بوليشيتش، أطلقها يسارية قوية في الزاوية الضيقة هدفا ثانيا (27).

لكن أجمل لقطة في الشوط الأول حملت توقيع الإيفواري ويلفريد زاها عندما أطلق كرة صاروخية من نحو 25 مترا فوق رأس الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (34)، مقلصا الفارق إلى 1-2.

في الشوط الثاني، وجّه البديل تامي أبراهام صفعة قوية لآمال المضيف، عندما انسل على الجهة اليمنى من المنطقة، كاسرا مصيدة التسلل ومطلقا كرة أرضية قوية في الزاوية اليسرى البعيدة (71).

لكن كريستال بالاس عاد مجددا وبسرعة قياسية هذه المرة (بعد 82 ثانية)، بعد جملة جماعية على الجهة اليسرى وصلت إلى البلجيكي كريستيان بنتيكي تابعها على باب المرمى الخالي (72).

ونجا تشيلسي بنقاطه بمعجزة في اللحظات الأخيرة، عندما ارتدت رأسية المدافع سكوت دان من القائم الأيمن البعيد لمرمى كيبا (90+5)، قبل أن ينقذ المدافع الفرنسي كورت زوما الكرة من بين قدمي بنتيكي المنفرد (90+6).

واستغل واتفورد المهدد بالهبوط مواجهة ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب ليتغلب عليه 2-1، ويحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم تواليا.

افتتح الضيوف التسجيل عبر الأرجنتيني إيميليانو بوينديا بتسيدة يسارية ذكية (4)، قبل أن يسجّل واتفورد السابع عشر في الترتيب ثنائية عن طريق كريغ داوسون برأسية قريبة (10) والعائد من إصابة داني ولبيك بأكروباتية خلفية رائعة من داخل المنطقة (56).



