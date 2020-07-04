

وسجّل كل من الفرنسي أوليفييه جيرو (28) والبرازيلي ويليان (43 من ركلة جزاء) وروس باركلي (90+2) أهداف الـ"بلوز".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة محافظاً على المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في حين تجمّد رصيد واتفورد عند 28 نقطة في المرتبة السابعة عشرة وبات وضعه حرجاً وهو مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهو الفوز الثالث لتشيلسي منذ استئناف منافسات مسابقة الـ"بريميرليغ"، بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل هزيمة وحيدة خلال المرحلة الماضية أمام وست هام يونايتد 3-2.

أما واتفورد فقد تعرّض لهزيمته الثالثة منذ عودة الدوري الإنكليزي الممتاز مقابل تعادل وحيد أمام ليستر سيتي (1-1).



