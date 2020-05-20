وكان تمديد عقد المهاجم المخضرم (33 عاما) الفائز بمونديال روسيا 2018 ضمن صفوف منتخب بلاده متوقعا منذ نيسان/ابريل لكن النادي أكده رسميا اليوم وقال في بيان رسمي "لقد تم تجديد عقد المهاجم لعام اضافي".

وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا "أوليفييه لاعب نريد بقاءه في صفوف الفريق من اجل المحافظة على التوازن المهم بين الخبرة والشبان أصحاب المواهب الواعدة".

وانضم جيرو إلى صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع عام 2018 قادما من جاره آرسنال، ولم يتمكن من فرض نفسه أساسيا في البداية قبل أن يفعل ذلك خلال الموسم الحالي على الرغم من المنافسة القوية في خط المقدمة.

ويعتبر جيرو ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا بتسجيله 39 هدفا في 97 مباراة دولية خلف ميشال بلاتيني (41 هدفا) وتييري هنري (51).

ولا يزال جيرو ضمن تشكيلة منتخب بلاده ويسعى للتواجد في صفوفه خلال كأس أوروبا التي أرجئت إلى العام المقبل.

عاجل | تشيلسي يمدد عقد مهاجمه أوليفيه جيرو لموسم آخر#الدوري_الإنكليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/bd4TmOqe9k — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 20, 2020

كذلك مدد تشيلسي عقد حارسه الاحتياطي الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو (38 عاما) لمدة عام حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال كاباييرو "أنا سعيد للغاية لكي أعلن ذلك (تجديد العقد). إنه امتياز بالنسبة إلي أن أكون جزءا من فريق تشيلسي ومن عائلة تشيلسي أحد أعرق أندية الدوري الإنكليزي الممتاز".

وأضاف "إنها مرحلة صعبة للجميع في الوقت الحالي وأنا سعيد جدا لمنحي هذه الفرصة وأقدر هذه الخطوة تماما".

وانتقل كاباييرو الذي يلعب احتياطيا للحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا، الى الفريق اللندني عام 2017 قادما من مانشستر سيتي، وخاض تسع مباريات فقط هذا الموسم في صفوفه.

وأشاد مدرب تشيلسي ونجمه السابق فرانك لامبارد بالحارس الأرجنتيني بقوله "لدي ثقة بويلي. إنه يتدرب بجدية وهو احترافي من الدرجة الاولى".

وختم "لقد فرض نفسه في مطلع العام الحالي واظهر موهبته كما ان خبرته لا تقدر بثمن في غرف الملابس. انا سعيد لتواجده معنا الموسم القادم".



