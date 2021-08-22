ونجح تشيلسي في حسم ديربي لندن بثنائية نظيفة اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يجد تشيلسي صعوبة كبيرة في تجاوز أصحاب الأرض بهدفي البلجيكي روميلو لوكاكو وجيمس (15 و35).

وكان تشيلسي الطرف الأفضل في معظم مراحل المباراة ووصلت سيطرته على الكرة إلى 65 بالمئة مع الدقيقة الثمانين التي شهدت تصدي العارضة لرأسية لوكاكو بعد تدخل الحارس الألماني لينو.

وشهدت المواجهة 21 محاولة للتسجيل من قبل تشيلسي من بينهم ثلاث فرص كبيرة مقابل 6 فقط لأرسنال من بينهم إهدار فرصة وحيدة محققة.



وهذا الفوز الثاني لأبطال أوروبا في المسابقة بعد تجاوزهم كريستال بالاس 3-0 في المرحلة الأولى، بينما خسر أرسنال أمام برنتفورد 2-0 في المواجهة الأولى أيضاً.

وبعدما غاب عن الفوز الافتتاحي لفريق المدرب الألماني توماس توخيل أمام كريستال بالاس، بدأ لوكاكو أساسيًا بدلاً من مواطن الأول تيمو فيرنر فيما غاب الأميركي كريسيتان بوليسيتش لإصابته بفيروس كورونا.

وبعدما غاب عن المباراة الأولى لأرسنال لإصابته بفيروس كورونا، دخل الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، فيما استمر غياب الفرنسي ألكسندر لاكازيت كون نتيجة فحصه لا زالت إيجابية، إلى جانب البرازيلي ويليان والحارس الإيسلندي أليكس رونارسون.

كما يغيب بداعي الاصابة كل من المدافع البرازيلي غابريال ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي والمهاجم إيدي نكيتيا.

وهدد أرسنال في الدقيقة الثانية بتسديدة من إيميل سميث رو بيسراه من خارج المنطقة استقرت بين يدي الحارس السنغالي إدوار مندي، كانت الوحيدة بين الخشبات الثلاث للفريق في الشوط الأول.

وسجل لوكاكو هدف التقدم عندما رفع الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الكرة إلى ريس جيمس على الجهة اليمنى داخل المنطقة وسط غياب الرقابة الدفاعية، ومنه إلى البلجيكي على باب المرمى تابعها سهلة في الشباك (15).

وضاعف جيمس النتيجة بعدما وصلته تمريرة من مايسون ماونت على الجهة اليمنى أيضًا داخل المنطقة سددها صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الألماني بيرند لينو (35).

حسّن أرسنال أداءه في الشوط الثاني وحاول بوكايو ساكا تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها مندي إلى ركنية (52)، ورأسية أخرى للمدافع روب هولدينغ مرت بجانب القائم (60) قبل أن يمنح ساكا مكانه لأوباميانغ (61).

وكاد لوكاكو أن يسجل هدفه الشخصي الثاني برأسية قوية إثر عرضية من ماونت تصدى لها لينو بشكل رائع (77)، قبل أن يُبعد أيضًا محاولة خطرة لهافيرتس (87).