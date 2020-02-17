تشيلسي ومانشستر يونايتد في أقوى مواجهات الجولة February 17, 2020 09:34 2:22 دقيقة يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد في أقوى مباريات الجولة الـ26 وعينه على النقاط الثلاث من أجل توسيع الفارق مع الشياطين الحمر. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة ميسي ضمن المتنافسين على جائزة أفضل رياضي لسنة 2019 2:22 دقيقة تشيلسي ومانشستر يونايتد في أقوى مواجهات الجولة 1:05 دقيقة الأهلي السعودي يستضيف الإستقلال الإيراني في الكويت 3:48 دقيقة فريق ليبرون يبدع ويفوز بمباراة كل النجوم 1:59 دقيقة ماذا قال سيموني إنزاغي بعد الفوز على إنتر؟ 0:30 دقيقة كورتوا كنت غاضباً من طريقة تلقي الهدف الثاني 3:04 دقيقة مرسيليا يعود بالانتصار من أرض ليل 0:34 دقيقة فوز مهم لبيك سيغيد المجري في أبطال أوروبا لليد 4:00 دقيقة سلتا فيغو يوقف انتصارات ريال مدريد 3:59 دقيقة نسر لاتسيو يصطاد إنتر ويقبض على الوصافة