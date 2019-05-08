وفرض الفيفا في 22 شباط/فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني/يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصّر، معتبرا أن النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصرا.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا اليوم الطلب الذي قدمه تشيلسي في آذار/مارس الماضي لرفع العقوبة التي تشمل أيضا غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري (نحو 530 ألف يورو).

وأعلن النادي اللندني في بيان أنه أخذ علما بقرار لجنة الفيفا، معربا عن "خيبة أمله العميقة لأن منع التعاقدات لفترتي انتقالات لم يتم نقضه".

وأكد النادي رفضه "القاطع لكل خلاصات لجنة الاستئناف في الفيفا"، مشيرا إلى أنه سيتصرف وفق ما تقتضيه القوانين "وسيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي" التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

وكان الفيفا قد أكد في بيانه الأربعاء قرار لجنة الاستئناف بتثبيت العقوبة.