وهي الخسارة الثالثة على التوالي لفريق المدرب غراهام بوتر الذي كان سقط في آخر مواجهتين أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد برباعية نظيفة وفي الدوري على أرضه بهدف دون مقابل.

سجّل هدفي الفائز البرازيليان ويليان (25) وفنيسيوس (73) أما هدف تشلسي فأحرزه السنغالي كاليدو كوليبالي (47).

وشهدت المباراة في الدقيقة 58 طرد البرتغالي جواو فيليش المعار من أتليتيكو مدريد بعد تدخله القوي على لاعب فولهام الهولندي تيتي وذلك في ظهوره الأول بقميص تشلسي.

وبهذه الخسارة تجمّد رصيد تشلسي عند 25 نقطة في المركز العاشر في حين ارتقى فولهام للمركز السادس برصيد 31 نقطة.

وتأتي الخسارة لتزيد الضغط على المدرب غراهام بوتر الذي تسلّم مهامه مطلع الموسم بعد إقالة الألماني توماس توخل بعد سبع مباريات على انطلاق الدوري، حيث يعاني النادي اللندني من ظروف صعبة على كافة المستويات وسلسلة طويلة من الغيابات وفي طليعتها الفرنسي نغولو كانتي وبن تشيلويل والحارس السنغالي إدوار مندي وريس جيمس والأميركي كريستيان بوليسيتش ورحيم سترلينغ.