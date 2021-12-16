تأجيل مباراة الـ"يونايتد" أمام برايتون من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 15:54 0:41 دقيقة قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، والتي كانت مقررة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 18، بسبب فيروس كورونا. Manchester United’s fixture against Brighton & Hove Albion this weekend has been postponed by the #PL Board today It is the League’s intention to continue its current fixture schedule where safely possible Full statement: https://t.co/47IkXOXx8T pic.twitter.com/C9MDuiYaHU — Premier League (@premierleague) December 16, 2021 تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد برايتون -آخر الفيديوهات 18:00 دقيقة آخر أخبار المنتخب الجزائري قبل نهائي كأس العرب 0:21 دقيقة نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله 0:33 دقيقة تأجيل أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز 11:23 دقيقة آخر أخبار المنتخب التونسي قبل نهائي كأس العرب 1:01 دقيقة نادي قطر يعلن رسمياً فسخ عقد بلايلي بالتراضي 1:26 دقيقة الجمعية العمومية تؤكد إقامة خليجي 25 في العراق 0:39 دقيقة النصر يحسم ديربي الرياض 0:56 دقيقة إيطاليا وألمانيا وإنكلترا في مجموعة نارية 0:30 دقيقة موعد مباراة الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب 1:37 دقيقة مبابي: "هدفي الأول هو إحراز الألقاب مع سان جيرمان"