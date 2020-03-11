وقال سيتي في بيان "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي ضد ضيفه أرسنال. قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19".

وأعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنكليزي المنافس في الدرجة الثانية أمس الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.

وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال يوم الخميس الماضي في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.

حجر منزلي !

بدوره، أعلن نادي أرسنال عن إرجاء مباراته التي كانت مقررة مع مضيفه مانشستر سيتي، بعد وضع عدد من لاعبيه في الحجر الصحي المنزلي على خلفية احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت هذه المباراة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز التي تتأثر بانتشار فيروس "كوفيد-19" الذي دفع إلى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم أو إقامة المنافسات من دون جمهور.

وقال النادي اللندني أن لاعبين وأربعة موظفين يخضعون للحجر المنزلي بعد احتكاكهم مع مالك أولمبياكوس إيفانجيلوس ماريناكيس على هامش مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أواخر شباط/فبراير.

وجاء في بيان أرسنال "نحن نتّبع ارشادات الحكومة التي توصي بأن يخضع كل شخص اقترب من شخص مصاب بالفيروس لحجر منزلي لمدة 14 يوما منذ لقائهما الأخير".

وتابع "نتيجة لذلك، اللاعبون غير متاحين لمباراة الليلة (الأربعاء) ضد مانشستر سيتي، وقررت رابطة الدوري الإنكليزي تأجيل المباراة".

وودّع أرسنال دور الـ32 لمسابقة "يوروبا ليغ" في 27 شباط/فبراير، بخسارته على أرضه إيابا أمام أولمبياكوس 2-1، بعد فوزه ذهابا 1-صفر.

وأعلن ماريناكيس، مالك أولمبياكوس ونادي نوتنغهام فورست الإنكليزي، الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يتخذ "كل الاجراءات الضرورية" و"يشعر بصحة جيدة".

وأوضح أرسنال أن اللاعبين والموظفين الذين التقوا ماريناكيس بعد المباراة على ملعب الامارات في لندن، سيعاودون العمل والتمارين يوم الجمعة قبل رحلة السبت إلى برايتون.

وتابع أرسنال في بيانه "النصيحة الطبية التي تلقيناها تفيد أن خطر إصابتهم لكوفيد-19 ضئيل جدا".

ووضعت رابطة الدوري الإنكليزي إرجاء هذه المباراة في إطار "احترازي"، مشيرة في الوقت الراهن إلى عدم التخطيط لتأجيل مباريات أخرى.

وكان من المقرر إقامة المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين في 29 شباط/فبرار إلا أنها أرجئت لانشغال مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة المحلية التي حقق لقبها على حساب أستون فيلا (2-1).

