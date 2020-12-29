بيل يغيب عدة أسابيع عن توتنهام من قبل beIN SPORTS December 29, 2020 18:09 0:36 دقيقة قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنّ غاريث بيل سيغيب "عدة أسابيع" بعد إصابته على مستوى عضلة الساق السفلية، في المباراة التي انتصر فيها السبيرز على ستوك سيتي في كأس الرابطة. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز غاريث بيل -آخر الفيديوهات 5:18 دقيقة مباراة برشلونة وإيبار البث المباشر والتغطية الخاصة 0:46 دقيقة مجلس لاعبي رابطة التنس: إعادة انتخاب نادال وفيدرر 5:00 دقيقة نهاية مشوار دييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد 5:18 دقيقة آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة إيبار 4:04 دقيقة عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز 1:00 دقيقة سولشار يمتدح كافاني 5:53 دقيقة "كورونا" يهدّد روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز 1:07 دقيقة أرتيتا يطلب الدعم من إدارة وأنصار أرسنال 0:31 دقيقة سان جيرمان يعلن رسمياً إقالة مدربه توماس توخيل 0:27 دقيقة إصابة غابريال مدافع أرسنال بفيروس كورونا