بيرنلي يمدد تعاقده مع المدرب شون دايش من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 15:46 0:34 دقيقة مدد نادي بيرنلي الإنكليزي اليوم الخميس عقد مدربه شون دايش لأربعة أعوام إضافية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز بيرنلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة المنتخب البلجيكي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي 0:36 دقيقة "فيفا" يجري استقصاء يخص إقامة المونديال كل عامين 0:49 دقيقة أستون مارتن يحتفظ بخدمات سائقيه 0:34 دقيقة بيرنلي يمدد تعاقده مع المدرب شون دايش 0:34 دقيقة ليفانتي يقدم موستافي لوسائل الإعلام 0:41 دقيقة لابورتا يطالب جماهير برشلونة بالصبر 2:34 دقيقة ميسي جذب كل الأنظار في مباراة كلوب بروج 1:22 دقيقة تشيفيرين متحمس لبداية البطولة الجديدة 0:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وتوتنهام 1:39 دقيقة المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا