بيتر شمايكل يهرب من سؤال أيمن جادة بجواب ديبلوماسي من قبل beIN SPORTS July 26, 2020 18:00 4:59 دقيقة شاهد الحوار الخاص الذي دار بين أيمن جادة وحارس مانشستر يونايتد الإنكليزي سابقاً بيتر شمايكل. مقابلات مانشستر يونايتد الإنكليزي بيتر شمايكل الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020 2:05 دقيقة كوارتارارو بطل جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي 5:06 دقيقة إصابات بفيروس كورونا في صفوف المريخ والهلال 0:34 دقيقة مرسيليا يعيّن مديراً رياضياً جديداً لكرة القدم 1:19 دقيقة بارتوميو يُطمئن عشاق برشلونة..فماذا قال؟ 3:49 دقيقة كونتي ينفي ما يشاع عن انتقال ميسي إلى إنتر 9:53 دقيقة لقاء خاص مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا 0:43 دقيقة يونيون برلين يضم الياباني إندو 0:29 دقيقة كأس العرب قطر 2021: فيفا يخاطب الاتحادات المعنية 1:24 دقيقة الدحيل يتعادل والسد يفوز بغياب مدربه