بوكي خطف الأضواء في الملاعب الإنكليزية، بعد إحرازه خمسة أهداف في أربع مباريات، إضافة إلى صناعته لهدف واحد.

وجاءت أهداف بوكي في شباك ليفربول وتشيلسي إضافة إلى ثلاثية في مرمى نيوكاسل يونايتد، ليتفوق في التصويت على عدد من اللاعبين من ضمنهم ثلاثي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ وسيرخيو أغويرو وكيفن دي بروين.

أما جائزة أفضل مدرب فذهبت لمدرب ليفربول يورغن كلوب الذي قاد ليفربول إلى حصد العلامة الكاملة في الدوري الإنكليزي الممتاز إلى حد الآن (12 نقطة من أربع مباريات) مما مكنه من تصدّر البريمرليغ بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.





وتفوّق كلوب في التصويت على جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وروي هودسون مدرب كريستال بالاس وكذلك بريندان رودجرز مدرب ليستر.