بطولة البريميرليغ الإلكترونية - اليوم الثاني May 6, 2020 14:37 35:00 دقيقة مدافع الريدز السابق خوسيه إنريكي يواجه كينان ديفيس (أستون فيلا) في منافسات الدور الـ 16 من بطولة البريميرليغ الإلكترونية! #خلك_في_البيت ولا تفوت البث المباشر الملخصات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة برشلونة: سواريز وديمبلي يخضعان لفحص طبي جديد 1:41 دقيقة فيديو كالو يثير الشكوك بشأن احترام إجراءات الوقاية 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:29 دقيقة سواريز تعافى تماماً مستعدّ لخوض المباريات 2:27 دقيقة برشلونة يكثّف مساعيه لضم لاوتارو مارتينيز 2:14 دقيقة خبر عودة رونالدو يطغى على صحف إيطاليا 0:26 دقيقة أوساسونا يخضع لاعبيه وجهازه الفني لفحوصات كورونا 2:34 دقيقة شكوك بشأن استئناف الكالشيو رغم عودة التدريبات 22:48 دقيقة لقاء خاص مع ألفونسو بيريث 0:37 دقيقة برشلونة يباشر الأربعاء إجراء فحوصات فيروس كورونا